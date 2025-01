Monterosso Almo, tempo di bilanci per il presepe vivente

Società

Numeri importanti per la 38esima edizione che ha puntato ancora una volta a valorizzare il borgo montano

Numeri importanti per la 38esima edizione del presepe vivente di Monterosso Almo che ha chiuso i battenti lunedì scorso con l’ultima delle cinque giornate programmate per questa stagione. I vicoli, gli anfratti e le vecchie abitazioni del quartiere Matrice hanno ripreso a brulicare di vita, regalando emozioni a tutto spiano ai visitatori che, neppure in quest’ultima occasione, hanno voluto fare mancare la loro presenza. “E i numeri ci raccontano tutto – sottolinea il presidente dell’associazione Amici del Presepe, Giovanni Distefano – perché siamo stati in grado di consolidare le performance degli anni scorsi. Nelle cinque giornate i visitatori complessivamente sono stati circa 10mila e, per di più, provenienti da ogni parte della Sicilia e anche dalla Calabria. Insomma, un resoconto davvero straordinario quello che possiamo fare e che la dice lunga su come questa tradizione vada il più possibile tutelata e salvaguardata”. Il presidente Distefano, poi, ringrazia tutti i figuranti che hanno animato l’evento tradizionale del presepe, l’amministrazione comunale per il patrocinio e la logistica, gli sponsor che hanno sostenuto l’appuntamento, i carabinieri della locale Stazione, il comando della polizia municipale e l’associazione Rangers Europa di Monterosso Almo.