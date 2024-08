Monterosso, bambina ingoia qualcosa che rischia di farla soffocare: trasportata in elisoccorso a Catania dove la salvano

Cronaca

I medici dell'ambulanza medicalizzata della vicina Vizzini hanno constatato la gravità del caso

Emergenza sabato pomeriggio a Monterosso Almo. E’ dovuto intervenire l’elisoccorso per salvare una bambina che si era sentita male. A quanto pare la piccola stava soffocando per avere ingoiato qualcosa. Sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri e la protezione civile “Rangers Europa” oltre ad un’ambulanza medicalizzata proveniente dalla vicina Vizzini. I medici, constatando la gravità del caso, hanno allertato l’elisoccorso che in breve è arrivato atterrando nella pista di via Padre Pio. Trasbordata la piccola paziente, l’elisoccorso ha preso immediatamente il volo per l’ospedale di Catania. La bimba è viva.

