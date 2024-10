Occupazione, dati positivi per la provincia di Ragusa

Economia

Il rapporto della Cisl. Carasi: "Aumento del 1,8% dei dipendenti a tempo indeterminato"

I dati Istat del II trimestre 2024, diffusi negli ultimi giorni, confermano, per l’area iblea, i trend positivi iniziati dopo la fase pandemica: occupazione in crescita da oltre tre anni, aumento del 1,8% dei dipendenti a tempo indeterminato e calo del 4,6% di quelli a termine, con la carenza di competenze che spinge le aziende ad offrire sempre più contratti stabili, ripresa del lavoro autonomo. E’ quanto sottolinea il Report lavoro, a cura del Dipartimento Mercato del Lavoro della Cisl, che analizza periodicamente i dati sull’occupazione.