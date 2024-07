Operazione antidroga, due fermati a Ragusa

Cronaca

Massimo riserbo da parte dell'Arma sull'attività condotta in queste ore e i cui particolari si conosceranno a breve

Ci sarebbero due fermati nell’ambito di una operazione antidroga che i carabinieri del comando provinciale dell’Arma stanno portando avanti in queste ore nella città di Ragusa. Ha destato curiosità in città il fatto che il solito tran tran quotidiano sia stato interrotto dal passaggio delle gazzelle dei Cc a sirene spiegate. Massimo riserbo, per il momento. I particolari si conosceranno nelle prossime ore.

