Palazzine Iacp a Pozzallo, la protezione civile regionale: “Rivedere ordinanza di sgombero, non c’è urgenza”

Attualità

Il deputato regionale Campo rende noti i contenuti della comunicazione arrivata dall'ingegnere Cocina

“Ho appena ricevuto una lettera dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che scongiura, o quantomeno rimanda ad ulteriori accertamenti, l’ordinanza di sgombero delle tre palazzine Iacp di piazzale Italia a Pozzallo, che sarebbe avvenuta nelle prossime ore”. Ne dà notizia la deputata regionale del m5S, Stefania Campo, che in queste ore è stata impegnata, sia nelle interlocuzioni con l’Amministrazione, che con la Regione, affinché si trovasse una soluzione.