Patente a crediti, Anc Ragusa: “Oggi un altro adempimento che si traduce in un appesantimento burocratico per imprese e lavoratori”

Attualità

La presidente Paolino: "Il fine è nobile, ma come sempre si rischia un salto nel buio"

“Siamo alle solite. Purtroppo, ancora promesse disattese. Il mantra di ogni governo è quello della semplificazione, sempre disatteso, sempre agognato”. Lo dice la presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto), che spiega: “E’ di questi giorni la notizia di un altro adempimento che si traduce nell’ennesimo appesantimento burocratico senza alcun effetto reale sulla sicurezza del lavoro. Da oggi primo ottobre, infatti, per operare nei cantieri bisognerà essere titolari di uno speciale permesso, la patente a crediti. Purtroppo, già dalla sua prima applicazione emerge come la normativa entrata in vigore non sia supportata dagli strumenti tecnici per applicarla. Infatti, imprese e lavoratori autonomi dovranno presentare due domande per ottenere la patente, una in forma cartacea valida per il mese di ottobre (resa necessaria perché il sito che dovrebbe ricevere le domande in formato digitale non è ancora pronto) e un’altra per il periodo successivo. E se da una parte l’esigenza di ridurre gli infortuni è sacrosanta, è difficile immaginare che questa riforma, da anni richiesta, possa ribaltare un settore come quello dell’edilizia dove le irregolarità, il lavoro nero, lo sfruttamento dei lavoratori, sono all’ordine del giorno”.