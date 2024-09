Pedalino (Comiso), settembre di eventi al circolo sportivo culturale Lifeten

Spettacoli

Il primo appuntamento è in programma sabato alle 21 con la compagnia teatrale "Quelli del circolo"

L’estate continua a Pedalino, ridente frazione di Comiso. E lo fa con le iniziative di intrattenimento promosse dal centro sportivo culturale Lifeten. La realtà presieduta da Stefania Failla ha promosso, con l’obiettivo di destagionalizzare le presenze e creare occasioni di svago per i villeggianti e i residenti, cinque appuntamenti che si terranno durante il mese di settembre. All’insegna del titolo “Teatro e musica” e con lo slogan “Culture is life”, si comincia con il primo appuntamento di sabato 7 settembre quando, alle 21, la compagnia teatrale “Quelli del circolo” porterà in scena la tradizionale commedia dal titolo “L’eredità dello zio canonico”, testo scritto da Antonino Russo Giusti. Spazio, poi, alla musica venerdì 13 settembre con la Lucio Battisti Tribute band, sempre con inizio alle 21, mentre sabato 14 sarà riproposto di nuovo il teatro con la performance della compagnia teatrale “I picciuotti ri l’oratorio” che porteranno in scena “Mprestimi a to mugghieri”. Anche in questo caso il via sarà dato alle 21.