“Più sicurezza per la Ragusa Mare”: Caruso, Bennardo e Zagami ricevuti a palazzo della Provincia

Positivo il confronto con il commissario straordinario Patrizia Valenti alla presenza del direttore generale Nitto Rosso

“Sulla provinciale per Marina di Ragusa chiediamo interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale, che deve essere la priorità assoluta”. È quanto dichiarano i consiglieri comunali Rossana Caruso, Federico Bennardo e Sebastiano Zagami, che nella giornata di ieri hanno incontrato il commissario straordinario della Provincia di Ragusa, dottoressa Patrizia Valenti, alla presenza del direttore generale, avvocato Nitto Rosso (nella foto da sinistra Caruso, Bennardo e Zagami).