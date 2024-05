Pozzallo, due autovetture in fiamme

Cronaca

Danneggiata anche la rete del metano che ha costretto l'evacuazione di una famiglia dalla propria abitazione. Rogo doloso?

Due autovetture in sosta a Pozzallo sono andate in fiamme in via Sigona. L’incendio, a quanto pare, è partito da una delle due autovetture parcheggiate. Il fuoco ha poi coinvolto anche la rete del metano, infatti è stato necessario fare evacuare una famiglia dal proprio appartamento, a causa del danneggiamento della tubazione che ha determinato la perdita di metano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla ditta che fornisce il metano in città per intercettare la perdita ed eliminare il pericolo. Le forze dell’ordine indagano per capire se l’atto ha un’origine dolosa o meno.

