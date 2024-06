Pozzallo, il contrammiraglio Ranieri in visita alla capitaneria di porto

Attualità

E' il direttore marittimo della Sicilia orientale

Oggi, 30 maggio, il contrammiraglio (Cp) Antonio Ranieri, direttore marittimo della Sicilia Orientale, in occasione della sua presenza nella provincia di Ragusa, per la fase conclusiva dell’ispezione ai servizi d’istituto presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo, ha incontrato nella sede della Prefettura di Ragusa, accompagnato dal comandante del porto e capo del compartimento Marittimo di Pozzallo, capitano di Fregata (Cp) Stefania Milione, il prefetto Giuseppe Ranieri. Successivamente il contrammiraglio Antonio Ranieri, recatosi presso la capitaneria di porto di Pozzallo, alla presenza del capitano di Fregata (CP) Stefania Milione, ha ringraziato personalmente tutto il personale per il lavoro svolto, esprimendo vivo apprezzamento per l’impegno nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali che la Guardia Costiera di Pozzallo svolge a favore della collettività marittima. L’mmiraglio ha altresì colto l’occasione per fare visita al dipendente Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, dove è stato accolto dal comandante, 1° Luogotenente Carlo La Barbera.

