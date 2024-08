Pozzallo, il Marefestival eventi “cambia” rotta: spazio alle fontane danzanti

Spettacoli

Dopo i successi con i concerti in piazza, domani sera a Raganzino è la volta di una esperienza visiva e uditiva speciale

Marefestival eventi cambia, almeno per questa volta, rotta. Oltre che cornice. Domani, venerdì 23 agosto, alle 21,30, alla rotonda di Raganzino, ci sarà lo spettacolo delle fontane danzanti. Si annuncia un appuntamento unico nel suo genere, un’esperienza visiva e uditiva speciale in cui luci, acqua e musica diventano i veri protagonisti. L’appuntamento, promosso dal Comune di Pozzallo, con il supporto del Libero consorzio comunale, della Regione e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, organizzato dalla Marcello Cannizzo Agency, è di quelli che riescono a creare un’atmosfera magica e suggestiva e quindi da non perdere assolutamente.