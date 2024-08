Pozzallo, in arrivo 65 migranti partiti da Tripoli su una imbarcazione in vetroresina

Cronaca

La missione di salvataggio condotta dalla nave ong Mare Jonio

Il ministero ha comunicato che domani mattina partiranno 150 migranti fotosegnalati da Lampedusa. Gli stessi, via Porto Empedocle, saranno trasferiti a Pozzallo. L’arrivo è previsto in serata. Inoltre, la Guardia costiera di Pozzallo ha informato le autorità competenti che la nave ong Mare Jonio ha avuto assegnato il porto di Pozzallo per lo sbarco di 65 migranti salvati che si trovano a bordo. I migranti erano partiti da Tripoli ed erano a bordo di una imbarcazione di vetroresina, sovraccarica e in precarie condizioni di navigabilità. Il loro arrivo è previsto per le 6 di lunedì mattina. Tra i 65 migranti, 5 minori non accompagnati. Le nazionalità prevalenti 30 del Bangladesh e 29 della Siria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA