Pozzallo, sbarcati 45 migranti. Ci sono anche due minori

Cronaca

La nave ong tedesca Mare go li aveva soccorsi in mare aperto a bordo di un barchino stracarico

Un nuovo sbarco di migranti si è registrato questa mattina al porto di Pozzallo. Intorno alle 7 è arrivata in banchina la nave ong tedesca “Mare go” con a bordo un carico di vite umane. I migranti arrivati oggi sono 43, tutti uomini, in più anche due minori. Visitati in banchina, sono stati ritenuti tutti in discrete condizioni di salute e quindi non è stato necessario alcun invio in pronto soccorso. La nave ong li aveva soccorsi in mare aperto a bordo di un barchino stracarico. Erano stati salvati il 19 giugno scorso a 40 miglia a Nord di Tripoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA