Pozzallo, si dimette l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Zacco

Attualità

Il sindaco Ammatuna: "Lascia per motivi strettamente personali. Perdiamo un grande amministratore"

“Le dimissioni dell’architetto Giovanni Zacco (nella foto), per motivi strettamente personali, privano la Giunta Comunale di un grande assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica. Con l’assessore Zacco mi legano grandi rapporti umani e professionali e intensi rapporti politici-amministrativi. Nella veste di dirigente dell’Utc prima e assessore poi, abbiamo lavorato molto per rendere grande la nostra Pozzallo. Pensiamo di esserci riusciti”. Così il sindaco Roberto Ammatuna in una nota diffusa questa mattina.