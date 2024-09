Pozzallo, taglio del nastro per la sagra del pesce

Attualità

La 55esima edizione che ha preso il via stasera si tiene sino a domenica. Numerose le novità sul fronte culinario

Taglio del nastro oggi pomeriggio per la 55ª edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo. L’esibizione del corpo bandistico Città di Pozzallo ha dato il via all’evento che celebra la tradizione marinara di Pozzallo con un’ampia varietà di piatti a base di pesce, preparati secondo le ricette locali. Tra gli stand i visitatori saranno immersi in un’esperienza gastronomica indimenticabile, dove gli odori, i suoni, i sapori fanno rivivere la vera tradizione culinaria marinara del nostro territorio. Ma non solo si potranno gustare altre specialità di pesce della tradizione siciliana (nella foto sotto la precedente edizione).

Una delle novità di quest’edizione sono gli show cooking, dove chef professionisti sveleranno i segreti delle loro ricette a base di pesce fresco, cucinando dal vivo davanti al pubblico di spettatori con i quali lo chef interagirà, spiegando ricette e segreti dei cibi che prepara.

Il primo appuntamento di stasera con lo chef Giovanni Trombatore. Domani invece sarà la volta dello chef/Pizzaiolo Davide Giallongo . Infine domenica chiuderà lo chef Salvatore Vincinale. Un’occasione unica per imparare nuove tecniche culinarie e scoprire abbinamenti originali. Oltre agli show cooking, la sagra offrirà un’ampia scelta di street food di pesce.