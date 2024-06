Punta Braccetto, è accordo tra le polizie locali di Ragusa e Santa Croce Camerina

Attualità

Le pattuglie dei due Comuni potranno agire liberamente nella località marinara senza problemi di vincolo territoriale

Le polizie locali di Santa Croce e Ragusa continueranno ad operare insieme, a Punta Braccetto, nel corso della stagione estiva. L’accordo, sottoscritto questa mattina, permetterà alle pattuglie dei due Comuni, dal primo luglio al 15 settembre, di potere agire liberamente nella località marinara, senza problemi di vincolo territoriale, per la gestione della viabilità e per gli accertamenti e le eventuali contestazioni di norme del codice della strada.