Ragusa, abbandonano due cuccioli sulla strada per Marina: salvati

"Ma con che coraggio si possono lasciare sul ciglio della strada due piccoli con questi occhi?"

“Ringrazio l’assessorato alla Tutela animali, la ditta Pensieri Bestiali e la polizia municipale che l’altra sera sono intervenuti lungo la strada tra Ragusa e Marina per mettere in salvo due cuccioli abbandonati e scongiurare il pericolo di incidenti”. Così il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, il quale aggiunge: “A parte il coraggio di lasciare sul ciglio della strada due piccoli con questi occhi, a parte l’incoscienza di farlo in un tratto così trafficato, ricordo che abbandonare un animale è un reato penale punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. I cuccioli si trovano adesso nel nostro rifugio, dove sono sottoposti ai protocolli sanitari del caso. Per adozioni, ricordo che i numeri del nostro Rifugio sanitario da contattare sono 0932676898 e 0932676899, attivi in orario di ufficio”.

