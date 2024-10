Ragusa, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari: assolti sei allevatori iblei

Cronaca

I fatti risalgono al 2013 e si sarebbero registrati tra Santa Croce, il capoluogo e la frazione rivierasca di Marina

Sei allevatori iblei sono stati assolti dal Tribunale collegiale di Ragusa, con la formula il fatto non sussiste, dalla pesante accusa di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari che punisce chiunque corrompe o adultera sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, che prevede la reclusione da tre a dieci anni. E’ stato lo stesso pm Santo Fornasier a chiedere l’assoluzione alla luce dell’istruttoria così come hanno fatto gli avvocati difensori Cristina Di Paola, Enrico Platania, Daniele Scrofani, Giuseppe Iozzia, Antonio Di Pasquale e Maria Giovanna Di Natale. I fatti risalgono al 2013 e si sarebbero registrati a Santa Croce Camerina, Ragusa e Marina di Ragusa.

