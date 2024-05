Ragusa, Anc promuove un importante momento di formazione con l’on. Dondi e Rosanna Acierno

Attualità

L'appuntamento è in programma domani mattina nella sede dell'antico convento dei Cappuccini a Ibla

Un importante momento di formazione è promosso dall’Associazione nazionale commercialisti per domani, sabato 11 maggio, dalle 9 alle 13. Nella sede dell’antico convento dei Cappuccini, all’interno del Giardino ibleo, si terrà un incontro su “Accertamento, contenzioso e riscossione dopo la Legge delega per la riforma fiscale”. Dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali a cura del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto), del presidente Odcec Ragusa, Maurizio Attinelli, e della vicepresidente Anc nazionale, Miriam Dieghi, interverrà in videoconferenza l’on. Daniela Dondi, componente della commissione Giustizia alla Camera. A relazionare sarà la commercialista Rosanna Acierno.