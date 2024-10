Ragusa, approvato il bilancio consolidato 2023

Attualità

Fumata bianca in consiglio comunale. L'assessore Iacono: "Siamo tra i pochissimi Comuni in Sicilia ad avere adempiuto nei termini previsti gli adempimenti finanziari"

Approvato dal consiglio comunale il bilancio consolidato 2023. “Con questa ultima approvazione il Comune di Ragusa – dice l’assessore al Bilancio Giovanni Iacono – si conferma ente virtuoso avendo approvato tutti i documenti contabili (il bilancio 2024-2026, il rendiconto 2023 e il bilancio consolidato 2023) nei termini previsti dall’ordinamento degli enti locali. Ragusa è tra i pochissimi Comuni siciliani ad approvare i documenti di programmazione e rendicontazione nei termini previsti dalla legge”.