Ragusa, approvato il bilancio di previsione 2025-2027

Attualità

Il Consiglio comunale ha detto sì con 14 voti favorevoli e 8 contrari

Approvato a Palazzo dell’Aquila il bilancio di previsione 2025-2027. Il voto definitivo (14 si, 8 no) è arrivato ieri sera, dopo una maratona di 9 ore dedicata alla discussione dei 24 emendamenti. L’atto assicura l’equilibrio finanziario dell’ente per il 2025, con entrate in conto capitale pari a 78 milioni, tributarie pari a 51 milioni, accensione mutui per 5 milioni, trasferimenti per 18 milioni ed entrate extra tributarie per 17 milioni. Tra le uscite indicate spese in conto capitale per 92 milioni, spese correnti per 86 milioni, rimborso prestiti per 5 milioni. “Un risultato straordinario che non dobbiamo dare per scontato. Approviamo un bilancio in anticipo, in ordine, che certifica il miglioramento dei servizi, nonostante le minori entrate di royalties, e la diminuzione della pressione fiscale grazie anche al contrasto dell’evasione”, hanno dichiarato il sindaco Peppe Cassì e l’assessore Giovanni Iacono. Maggiori particolari sull’edizione oggi in edicola del quotidiano “La Sicilia”.

