Ragusa, arriva il cabarettista Dado che si esibirà a Ibla sul sagrato dell’ex chiesa S. Vincenzo Ferreri

L'iniziativa è in programma sabato 13 luglio ed è stata ideata dal Ccn Antica Ibla con il supporto del Comune

Uno dei personaggi più gettonati della nuova generazione del cabaret italiano approda a Ragusa Ibla. Sabato 13 luglio, a partire dalle 22, nello slargo antistante l’auditorium San Vincenzo Ferreri, proprio davanti al Giardino ibleo, su proposta del Ccn Antica Ibla, Dado (nella foto) presenta il suo nuovo show. E’ uno spettacolo dove comicità e musica si fondono creando un mix di sicuro successo, due ore di risate assicurate. Dado è uno dei personaggi più caratteristici degli ultimi anni, le sue ospitate in tv lo hanno reso iconico, soprattutto per il suo modo di arricchire la performance con la musica. “Questo appuntamento – spiega il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa – nasce da un’idea del nostro centro commerciale naturale, supportata dal finanziamento del Comune di Ragusa, che dunque ringraziamo per l’attenzione, avendo sposato l’iniziativa. L’idea che abbiamo è quello di potenziare ulteriormente la presenza turistica nella città antica con iniziative di richiamo, per quanto concerne il mondo dell’intrattenimento, come in questo caso. Dado è di certo un personaggio che in molti hanno apprezzato in tv e che, adesso, potranno vedere dal vivo”.