Ragusa, attivata una nuova Tac all’ospedale Giovanni Paolo II

Sanità

L'apparecchiatura è stata messa in funzione dall'equipe del dottor Floridia

Dopo l’esito positivo dei collaudi, è operativa la Tac di ultima generazione nel reparto Radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’investimento, realizzato dall’Asp sulla scorta dell’adesione a un accordo quadro Consip, rientra nella missione 6 del Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (componente ‘Grandi Apparecchiature’), che ha già visto l’attivazione, in anticipo sui tempi stabiliti, di due tomografi computerizzati all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica.

L’apparecchiatura installata presso il “Giovanni Paolo II”, nei giorni scorsi, è stata messa in funzione dall’équipe (nella foto) del dott. Francesco Floridia, direttore della Struttura complessa di Diagnostica per Immagini, e ha lo scopo di produrre immagini della testa e del corpo mediante la ricostruzione al computer dei dati di trasmissione dei raggi X presi a diverse angolazioni e piani.