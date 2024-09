Ragusa, Bennardo: “Incapacità di gestione dei beni comunali e svendita ai privati. Dalla piscina al castello di Donnafugata c’è un minimo comune multiplo”

Politica

Il consigliere comunale ha messo in rilievo ieri sera in aula tutta una serie di anomalie con protagonista la giunta municipale

“In risposta alla mia interrogazione sulla gestione della piscina comunale due diversi dirigenti (prima dell’area Contratti e poi dei Beni culturali) si erano enormemente dilungati su disquisizioni giuridiche prive di rilevanza alcuna rispetto all’oggetto dell’interrogazione, per altro contraddittorie. Disquisizioni confermative della non correttezza della scelta amministrativa rispetto a cui oggi, però, reduci dalla vicenda castello di Donnafugata e sala Falcone Borsellino, possiamo tracciare un minimo comune multiplo: incapacità gestionale dei beni comunali e svendita ai privati”.