Ragusa, cade albero sulla sede stradale in via Natalelli

Attualità

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare la circolazione veicolare. Nessun danno a persone

Si sradica e cade sulla sede stradale un albero. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Natalelli. Per fortuna non si registrano danni a persone. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per cercare di spostare l’ingombro dalla sede stradale e fare in modo che la circolazione veicolare potesse di nuovo tornare alla normalità.

