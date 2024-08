Ragusa calcio, Ahmetaj nuovo attaccante azzurro: arriva dal Bari

Sport

“Ho moltissime motivazioni, questa con la maglia azzurra per me deve essere una grande occasione di rilancio”. Ha appena 22 anni l’attaccante Matteo Ahmetaj (nella foto), italo-montenegrino, ma la determinazione di chi ha già calcato campi da gioco importanti. E, d’altro canto, Ahmetaj arriva dal Bari in Serie B, società nella quale era tornato dopo i prestiti in Lega Pro al Monopoli e alla Recanatese nell’ultima stagione.

“Per me, così come per qualche altro mio nuovo compagno di squadra – afferma Ahmetaj, alto 177 centimetri – è la prima volta con una compagine siciliana. Sono molto curioso di capire come sarà questo campionato che tutti descrivono come tra i più complicati dei vari gironi della Serie D e questo mi stimola ancora di più. Ho appurato che il tecnico Erra è molto preparato e questo, se possibile, ci fornirà una ulteriore base per migliorare. D’altronde, non si finisce mai di imparare anche nel calcio e cercheremo, per quanto possibile, di garantire le migliori soddisfazioni ai nostri tifosi. Ringrazio la società per avermi voluto, ringrazio il direttore che mi ha cercato e a cui, per come mi ha prospettato il progetto azzurro, non ho potuto dire di no. Sono a completa disposizione del mister e dello staff tecnico e, se mi sarà concesso, sono pronto a scendere in campo per dare tutto me stesso in quella che, per quanto mi riguarda, dovrà essere una stagione di grande riscatto. Voglio dare il massimo per questa maglia”.

