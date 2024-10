Ragusa celebra San Francesco d’Assisi

Attualità

Oggi nella chiesa di piazza Cappuccini la messa con le autorità civili e militari

Oggi si celebra anche a Ragusa la solennità liturgica del patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi. E’ festa nella parrocchia di piazza Cappuccini. In particolare, oggi pomeriggio, alle 18,30, ci sarà la santa messa con la partecipazione delle autorità civili e militari. A presiedere l’Eucarestia sarà padre Giovanni Salonia, frate del convento dei cappuccini di Modica. Animerà la comunità parrocchiale. Ieri sera, intanto, grande attenzione per lo spettacolo dal titolo “Rapiti da dolci melodie” curato dalla corale San Francesco per accompagnare il serafico poverello d’Assisi nel suo Transito.