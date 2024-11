Ragusa, celebrata la Giornata mondiale della filosofia

Attualità

L'appuntamento si è tenuto all'Iss Vico-Umberto I-Gagliardi

È stata celebrata ieri al Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale dell’ Iis “G.B.Vico-Umberto I- R.Gagliardi” la Giornata Mondiale della Filosofia 2024: un’iniziativa giunta alla seconda edizione e promossa insieme a Nuova Acropoli. Il presidente di Nuova Acropoli Ragusa Giovanni Romano, su iniziativa della dirigente Nunziata Barone e dei docenti del Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane, coordinato dalla professoressa Valeria Ragusa, ha tenuto un laboratorio di filosofia attiva sul tema “Uno per tutti, tutti diversi: verso l’unità attraverso la diversità”. L’unità a cui aspiriamo, è stato sottolineato nel corso dei lavori, non vuole uniformare o omologare, fagocitando le diversità, ma riunire menti e cuori liberi verso un obiettivo di bene comune, in cui le caratteristiche di ciascuno diventano ricchezza e valore. Da sempre la filosofia ci offre la possibilità di osservare con uno sguardo aperto, privo di pregiudizi e barriere, le tante sfaccettature della conoscenza, le diverse tradizioni e correnti di pensiero, stimolando un dialogo profondo tra gli esseri umani, che valorizza le differenze ma promuove l’unione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA