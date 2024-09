Ragusa, chiesta perizia psichiatrica per un 27enne accusato di violenza sessuale

Cronaca

I fatti sono risalenti al gennaio di quest'anno. L'episodio contestato sarebbe accaduto in prossimità della villa Margherita

Al via il processo davanti al Tribunale di Ragusa (presidente Antonella Frizilio) nei confronti dell’albanese di 27 anni accusato di violenza sessuale su una sedicenne tunisina residente a Ragusa. Su richiesta dell’avvocato difensore Michele Savarese è stata disposta la perizia psichiatrica. Il pm non si è opposto vista la documentazione del Dipartimento di salute mentale. Il Tribunale ha nominato il dottor Giuseppe Asaro. I lavori sono stati aggiornati all’11 ottobre quando il consulente assumerà l’incarico.