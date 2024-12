Ragusa, chiude per infiltrazioni d’acqua l’auditorium della scuola Mariele Ventre

Attualità

La denuncia della consigliera Rossana Caruso: "Necessario intervenire al più presto"

“Ho appreso con rammarico che, nella giornata di ieri, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Quasimodo-Ventre è stato costretto a chiudere e a disporre l’inibizione all’uso dell’auditorium Mariele Ventre. La decisione dopo avere constatato che gli interventi effettuati la scorsa settimana dalla ditta incaricata dal Comune non hanno sortito gli effetti sperati: a seguito delle ultime precipitazioni, infatti, è stato appurato che le ataviche problematiche legate alle infiltrazioni d’acqua sono ancora presenti”. E’ quanto sottolinea la consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, dopo avere preso contezza, in proposito, della nota diffusa ai genitori, ai docenti e al personale Ata dal dirigente scolastico in questione.