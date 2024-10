Ragusa, chiusa l’edizione “Supra” di Ibla Buskers

Società

Per la prima volta il festival degli artisti di strada nella parte superiore della città: ed è un trionfo

Un trionfo di colori, risate e arte ha travolto il cuore di Ragusa Superiore durante la 29esima edizione di Ibla Buskers per l’occasione denominata “Supra”. Ieri sera la conclusione sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni con il tradizionale Gran Galà dei Saluti presentato da Salvo Frasca. Piazze straripanti di persone, vie affollate e tanti angoli del centro storico che sono stati riscoperti e vissuti come non accadeva da tempo. La partecipazione è stata straordinaria: migliaia di residenti e turisti hanno animato ogni spazio, trasformando per tre giorni il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto in cui decine e decine di artisti hanno sorpreso, divertito, entusiasmato, con ben 80 spettacoli, tutti gratuiti ad eccezione di tre per i quali è stata necessaria una fruizione contingentata.

Come negli obiettivi prefissati, il festival ha riportato vitalità e creatività in un’area della città che negli ultimi anni ha vissuto e vive momenti di fragilità e ricerca di identità. In parte considerato un’area insicura, il centro storico, grazie, al festival, si è invece dimostrato un luogo di inclusione e scambio, di pacifica convivenza, con nessun episodio preoccupante nonostante la grande affluenza di persone. Il festival ha coinvolto piazze e vie affollate, dove il flusso continuo di residenti, turisti e famiglie ha dato vita a un centro storico più funzionale e dinamico. Un successo che ha avuto come protagoniste non solo le esibizioni artistiche, ma anche le attività commerciali locali, con i ristoranti e le pizzerie che hanno lavorato a pieno regime, registrando più turni e in molti casi esaurendo le scorte di cibo. I parcheggi erano strapieni, testimoniando la straordinaria affluenza e la rinascita del quartiere con un vero e proprio bagno di folla. Famiglie e bambini sono stati tra i protagonisti, ritornando più volte nei giorni del festival per vivere nuove esperienze.

In particolare, la Kids Circus Zone ha rappresentato un’attrazione speciale per i più piccoli, regalando momenti di magia circense e permettendo loro di cimentarsi in attività di equilibrio e giocoleria. L’arredo urbano, curato per l’occasione, ha conferito un ulteriore tocco di bellezza all’area, con scorci riscoperti che hanno incorniciato alla perfezione le performance degli artisti tra palazzi, piazze e vicoli riscoprendo il fascino architettonico e umano del quartiere. Il successo di questa edizione conferma la bontà dell’iniziativa di portare “Supra” al centro del festival, creando un legame tra la tradizione di Ibla Buskers e il quartiere superiore di Ragusa, offrendo una visione per la sua rigenerazione urbana e sociale.Tra i protagonisti assoluti del festival ci sono stati i brillanti Fer Catastrofer, Urana Marchesini e Fabrizio Rosselli, che con il loro umorismo hanno trasformato ogni angolo della città in un teatro di risate. I giocolieri della Compagnia Begheré, i DuoPadella, Gianda e Gera Circus hanno incantato con la loro abilità, mentre gli improvvisatori Appiccicaticci, i Giullari del Diavolo e il magico Fausto Barile hanno sorpreso il pubblico con momenti di teatro di strada che hanno reso ogni esibizione unica.La musica ha avuto un ruolo centrale in questa edizione, con gruppi come Ahmed Eid e Ilyf, La Testapazza, Jur Cridacompany e Royal Circus Ostrica che hanno riempito l’aria di suoni vibranti, facendo ballare e sorridere il pubblico.

Un punto culminante è stato il progetto “Volante”, dedicato alle arti aeree, che ha regalato momenti di pura magia con le esibizioni di Lorena Menade, Paola Caruso e Nur Cimenci. Il festival ha confermato la sua capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio, con numeri da record già dalla prima giornata, dove migliaia di persone hanno riempito ogni angolo di Ragusa Superiore. L’evento ha regalato una vera e propria rinascita al centro storico, che non vedeva una simile affluenza e vitalità da molti anni. Il Gran Galà dei Saluti ha concluso l’edizione 2024 con un’esibizione corale di tutti gli artisti, offrendo uno spettacolo finale che ha fatto rivivere i momenti più emozionanti dei tre giorni, salutando il pubblico e già accendendo le aspettative per la prossima edizione, quando si festeggerà il trentennale di Ibla Buskers.Sostenuto dalla Regione Sicilia, dal Comune di Ragusa e dal Libero Consorzio Comunale, dalla Bapr oltre che da sponsor privati come Pizzeria Camiolo, Yblon, Officina 31, Andrea Licitra, Sergio Tumino, Ibla Buskers 2024 ha dimostrato ancora una volta quanto l’arte di strada possa essere uno strumento potente di rigenerazione urbana e sociale.