Ragusa, come cambierà lo svincolo con Modica e Catania in zona Cisternazzi

Attualità

Le attività rientrano nell'ambito delle opere di interconnessione della metroferrovia. L'assessore Giuffrida: "Progetto da 2 milioni di euro"

“Nell’ambito delle opere di interconnessione della metroferrovia – afferma il sindaco, Peppe Cassì – ovvero quegli interventi strutturali utili alla città e funzionali a collegarla alla rete metroferroviaria, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per i lavori che interesseranno la zona Cisternazzi. Una delle porte di accesso alla nostra città, resa ancora più importante dalla presenza dell’ospedale Giovanni Paolo II, si prepara a un triplice, importante, intervento. Come nel caso dello Scalo merci, ormai pronto ad accogliere il terminal dei bus, i lavori sono finanziati dalle risorse del Bando delle periferie”.