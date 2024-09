Ragusa, Confcommercio: “Abbiamo partecipato al tavolo tecnico in Questura per valutare come fronteggiare la microcriminalità”

Attualità

Dopo gli allarmi lanciati nei giorni scorsi, i primi provvedimenti di confronto sulla delicata situazione

“Abbiamo avuto, ieri mattina, la possibilità di fare sentire la nostra voce nell’ambito del tavolo tecnico promosso dalla Questura che ringraziamo per l’attenzione. Riflettori puntati, in particolare, sul fenomeno della recrudescenza dei furti in danno alle attività commerciali. Ringraziamo il prefetto di Ragusa e il questore per il segnale che è stato dato e che ci invoglia a guardare con maggiore fiducia al futuro”. Lo dice il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, dopo avere partecipato alla riunione del tavolo tecnico tenutasi negli uffici di via Ducezio a Ragusa. La delegazione dell’associazione di categoria era formata, oltre che dal presidente Manenti, dal responsabile provinciale Corrado Lupo e dai presidenti sezionali di Ragusa, Modica e Scicli, rispettivamente Rosamaria Chiaramonte, Giorgio Moncada e Daniele Russino.