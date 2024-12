Ragusa, Confcooperative territoriale riceve la visita del neosegretario generale Cgil

Economia

E' stato fatto il punto sulle sfide del mondo della cooperazione

Confcooperative territoriale Ragusa ha ricevuto nella propria sede il neosegretario generale della Cgil Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, accompagnato da Francesco Pisana, responsabile comunicazione dell’organizzazione sindacale. Confcooperative, rappresentata dal presidente territoriale, Luca Campisi, accompagnato dal responsabile d’area, Emanuele Lo Presti, ha animato un cordiale incontro che è servito per un confronto sul mondo della cooperazione in generale, dall’agricoltura alle realtà di produzione e lavoro, non dimenticando di soffermarsi sui temi dello sviluppo della comunità oltre che su quelli della rigenerazione delle città iblee. Altro focus quello che ha riguardato la cooperazione sociale e, in particolare, l’adeguamento del contratto collettivo stipulato a livello nazionale, senza tralasciare le problematiche che il comparto accusa con riferimento a quei Comuni dove le disponibilità finanziarie risultano essere al lumicino, anche a causa di situazioni difficili determinate da casi di dissesto e predissesto (da sinistra Pisana, Roccuzzo, Campisi e Lo Presti).