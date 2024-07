Ragusa, conferimento rifiuti a base di gesso. La Cna territoriale aderisce alla convenzione del Libero consorzio

Attualità

Sia le utenze domestiche che le aziende potranno rivolgersi gratuitamente ai Centri comunali di raccolta presenti nell'area iblea

La Cna territoriale di Ragusa comunica di avere aderito alla convenzione per il conferimento dei rifiuti a base di gesso nei Centri comunali di raccolta predisposta dal Libero consorzio comunale e che contempla l’adesione di alcuni Comuni dell’area iblea. La Cna ha fornito il proprio convinto sostegno all’iniziativa considerato che la stessa rappresenta un ulteriore aiuto per le imprese che producono questa particolare tipologia di rifiuto.