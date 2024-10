Ragusa, cooperativa impegnata nella valorizzazione dei prodotti caseari ospita la comunità sordomuta

Attualità

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di apprendere le fasi di produzione del formaggio Ragusano Dop

Progetto Natura, la più grande cooperativa siciliana di raccolta del latte, impegnata nella valorizzazione dei prodotti caseari del territorio ibleo, ha recentemente organizzato un evento dedicato a un gruppo di 60 persone sordomute, membri dell’Ens (Ente nazionale sordomuti) di Ragusa e della sezione Terza Età della rete siciliana Ens. L’incontro è stato un’occasione speciale per far conoscere il patrimonio enogastronomico locale, promuovendo i prodotti genuini e tradizionali realizzati seguendo le antiche tecniche della filiera corta.Il territorio ibleo è rinomato per la qualità dei suoi prodotti caseari, frutto di una cultura agricola e contadina fortemente radicata. Tra i prodotti simbolo della tradizione locale, spiccano il formaggio Ragusano Dop., il cosacavaddu ibleo, la provola ragusana, la ricotta e molti altri formaggi tipici. Progetto Natura, da sempre impegnata nella tutela e nella promozione di queste eccellenze, produce latticini a partire dal latte siciliano, lavorato secondo antichi metodi artigianali che preservano sapori e valori autentici.Durante l’evento i partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere le fasi di produzione del formaggio Ragusano Dop e di altri prodotti caseari tipici, con particolare attenzione al processo che porta dal latte crudo ai formaggi stagionati. Uno dei momenti più emozionanti è stato la visita al magazzino di stagionatura della cooperativa, un vero e proprio “tempio” del formaggio, dove centinaia di forme di formaggio sono appese con corde e lasciate a stagionare per mesi. Questo luogo rappresenta il cuore della produzione casearia di Progetto Natura, un simbolo della tradizione che si tramanda di generazione in generazione.