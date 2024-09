Ragusa, dissalatori in agricoltura: delegazione dell’Oman ricevuta a palazzo della Provincia

Attualità

Scambio di competenze per un progetto che guarda al tema dello sviluppo ambientale

Un incontro con una delegazione dell’Oman per parlare di energia e risorse idriche.

La delegazione è stata ricevuta al palazzo della Provincia, accompagnata dal Ceo di Regran, Marco Anfuso. Sul tavolo, il direttore generale dell’ente Nitto Rosso ha posto il tema dello sviluppo ambientale che riguarda la realizzazione di tre dissalatori in provincia di Ragusa per uso irriguo in agricoltura.

Il Ceo della società energetica nazionale del sultanato dell’Oman, Mustafa Mohammed Al Hinal, ha dichiarato: “Il motivo della visita è quello di costruire dei partenariati, attraverso i quali impiegare la nostra tecnologia e know how, per diversificare il mercato e garantire ai loro azionisti una maggiore garanzia di successo dell’investimento. Il 49% della quota azionaria della società è infatti nelle mani del sultano dell’Oman. Siamo protagonisti dal 1975 dei processi di desalinizzazione e riteniamo che, su questo campo, unitamente alle tecnologie per l’approvvigionamento di energie alternative, possiamo concorrere”.

“È un nostro obiettivo del breve periodo – dichiara la commissaria straordinaria del Libero consorzio comunale di Ragusa, Patrizia Valenti -. In sinergia con il dirigente generale dell’Agricoltura, Dario Cartabellotta, stiamo valutando la possibilità di utilizzare somme del Psr per la costruzione di dissalatori, unitamente ad un circuito parallelo per far fronte alle crisi idriche che risultano essere da qualche anno a questa parte sempre più frequenti”.