Ragusa e i nuovi disagi del reparto di Pediatria, Chiavola (Pd): “Silenzio assordante del sindaco”

Attualità

"Dovrebbe essere il primo cittadino a rassicurare i genitori dei bambini della nostra città"

“I ventilati problemi che riguardano da vicino il reparto di Pediatria meritano di essere verificati da vicino. L’ospedale Giovanni Paolo II deve essere monitorato con attenzione perché al servizio non solo della città di Ragusa ma anche dell’intero comprensorio. Facciamo nostre le preoccupazioni dei genitori e ci attiveremo per rispondere presente alle sollecitazioni del territorio e, pur prendendo atto delle problematiche manifestate dalla direzione strategica dell’Asp, ci adopereremo per fare in modo che possano arrivare le soluzioni auspicate”. Così il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola (nella foto), a proposito di una questione che, nell’ambito sanitario, sta facendo discutere, e molto, le coppie ragusane con bambini che, naturalmente, si attendono risposte all’altezza della situazione e che non vedono, giustamente, di buon occhio il fatto che sia stata attivata la reperibilità notturna.