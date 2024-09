Ragusa e Ibla Buskers, Bennardo: “L’amministrazione comunale chiarisca quali strategie intende adottare”

Attualità

Il consigliere di maggioranza sollecita chiarezza su uno dei tormentoni dell'estate

L’istanza dell’associazione organizzatrice di Ibla Buskers, presentata a febbraio 2024, ai fini dell’erogazione di un contributo da parte del Comune di Ragusa per circa 25.000 euro, riporta nel programma dell’evento specifiche che vedono Ragusa Ibla come unico palcoscenico dell’evento. Dagli spazi richiesti all’amministrazione, quali i giardini iblei o l’auditorium San Vincenzo Ferreri, alle intenzioni degli organizzatori volte a valorizzare, si legge, “le peculiarità monumentali, ambientali ed urbanistiche di Ragusa Ibla”. E’ quanto ha fatto emergere nel proprio intervento di ieri pomeriggio in aula il consigliere comunale Federico Bennardo (nella foto).