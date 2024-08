Ragusa e il caso della gestione del castello di Donnafugata, la prefettura convoca un vertice

Attualità

L'appuntamento è previsto per domani. Il senatore Sallemi: "Parliamo di un bene pubblico di grande valore che non può essere affidato a un canone così esiguo"

“Le ultime notizie in merito al castello di Donnafugata e alla sua gestione, affidata attraverso un bando che vede un partenariato pubblico privato, debbono aprire una necessaria e ponderata riflessione. Condivido gli interventi del consigliere di FdI Rocco Bitetti e del coordinamento cittadino ibleo del partito: il castello è un bene pubblico di grande valore e affidarlo con un canone così esiguo, di soli 30mila euro l’anno, per un tempo così lungo appare una scelta in controtendenza con il reale valore di un bene noto e che è punta di diamante dell’offerta turistica iblea”. Lo dice il senatore della Repubblica Salvo Sallemi.