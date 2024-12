Ragusa e il concorso 10eLotto: vinti 32.500 euro

Attualità

Centrato in città un "6 Oro" durante il concorso di sabato scorso

Festa in Sicilia in occasione del concorso del 10eLotto di sabato 30 novembre, con due premi per un totale di oltre 38mila euro.

Nell’isola si segnala infatti un premio da 32.500 euro centrato a Ragusa con un “6 Oro”, mentre 6mila euro sono stati vinti a Grotte, in provincia di Agrigento.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 12,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.

