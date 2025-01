Ragusa e il randagismo, Firrincieli: “Non dobbiamo subire il fenomeno, occorre governarlo”

Attualità

In evidenza i rischi per gli "amici" a quattro zampe: "Avevamo proposto le oasi canine. Che fine hanno fatto?"

“Non dobbiamo subire il randagismo, dobbiamo governarlo. E ci sono i metodi per farlo. Con la possibilità di rendere ancora più gradevole la permanenza nella nostra città dei nostri amici a quattro zampe, anzi mettendo al bando ogni possibilità di rischio per ciascuno di loro, cosa che, purtroppo, ancora adesso accade”.

E’ la riflessione che arriva dal consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, dopo avere ricevuto segnalazioni, e avere appurato di persona, sul fatto che un certo numero di randagi staziona in prossimità delle rotatorie verdi all’ingresso della città a contrada Mugno piuttosto che alla Nunziata o, ancora, in prossimità del liceo Fermi.