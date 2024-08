Ragusa e il turismo: “Meno arrivi, più presenze”

Attualità

Il sindaco Cassì illustra l'esito della riunione di questa mattina dell'osservatorio

“Si è tenuto stamani l’Osservatorio permanente sul turismo per fare il punto sull’andamento della stagione in corso e sulle prossime azioni strategiche”. Lo rende noto il sindaco Peppe Cassì. Il quale aggiunge: “Cominciamo dai dati, visto che la strategia che stiamo attuando è partita a inizio anno proprio dal dotarci di sistemi di analisi specifici per il turismo. I primi sei mesi dell’anno certificano che la stagione in corso è sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente, che a sua volta era stata in crescita rispetto al 2022. Diminuiscono gli arrivi, calati del 3,3% e che si assestano a circa 74.000, mentre aumentano del 1,3% le presenze, pari a circa 182.000. Cosa significa? Che nella prima metà del 2024 abbiamo avuto un po’ meno turisti ma che sono rimasti un po’ più a lungo. Interessante poi entrare nel dettaglio: se il secondo trimestre è stato caratterizzato da un lieve calo, il primo è stato di crescita, con Ragusa che ha superato anche mete siciliane attualmente più rinomate. È il segnale che Ragusa ha tutte le potenzialità per essere meta turistica tutto l’anno. In rialzo le tariffe medie per pernottare a Ragusa – aumenti a volte disconnessi dalla percentuale di saturazione – con gli affitti brevi che, diversamente dagli hotel, generalmente non risentono di cali, neppure leggeri”.

“Passando alle azioni strategiche – ancora il sindaco – abbiamo illustrato nel dettaglio il nuovo portale ragusawelcome.com e le prossime attività di promozione digitale sui social di Ragusawelcome e connessi all’hashtag #ragusawelcome (usatelo!). A tal proposito invito i privati che svolgono attività turistiche, ristorative e alberghiere non ancora presenti nel portale a inviare la relativa scheda disponibile al link:

https://www.ragusawelcome.com/it/footer/seconda-colonna/iscrizione-operatori