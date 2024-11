Ragusa e la festa di San Martino al Sacro Cuore: “Con oltre cinquecento ingressi, iniziativa riuscita”

Società

L'appuntamento è risultato come sempre molto apprezzato tra degustazione di salsicce e frittelle per non parlare dei giochi in Fiat 500

Oltre cinquecento ingressi. Un altro successo straordinario. Una festa speciale. Tutti assieme per celebrare, con salsiccia, vino e frittelle, la serata di San Martino. Un momento sempre coinvolgente quello tenutosi sabato sera nel salone parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù dove gli organizzatori hanno saputo aggregare al meglio chi ha partecipato. E poi la musica e i balli con il maestro Lorenzo Cavallo e l’animazione a cura della Charlie Chaplin eventi a rendere questo appuntamento ancora più entusiasmante. E, come se non bastasse, la presenza del coordinamento di Ragusa del Fiat 500 Club Italia che ha animato una serie di giochi in 500 lungo la via Sacro Cuore, di fronte alla chiesa parrocchiale, dando vita a un antipasto assolutamente godibile. Insomma, meglio di così non si poteva sperare. Lo dice lo stesso parroco, il sacerdote Marco Diara.