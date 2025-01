Ragusa e la festa in onore di Gesù bambino di Praga, ecco i momenti dedicati ai più piccoli

Attualità

Domenica al santuario del Carmine una serie di iniziative rivolte ai giovanissimi e alle loro famiglie

Domenica, al santuario del Carmine, a Ragusa, bambini in festa con Gesù bambino. Le iniziative sono state programmate dai Padri carmelitani scalzi il giorno dopo la festa liturgica di Gesù bambino di Praga che sarà celebrata domani secondo il programma che era già stato diffuso nelle scorse ore. Il priore, padre Gianni Iacono, ocd, ha voluto, assieme ai confratelli, che quest’anno potesse essere davvero speciale per i piccoli che parteciperanno. Ecco perché già alle 10,45 di domenica ci sarà l’accoglienza dei bambini con le loro famiglie. Alle 11 la celebrazione della santa messa presieduta dal novello sacerdote don Giuseppe Cascone. Nell’ambito della celebrazione eucaristica, poi, è contemplata la benedizione dei bambini.