Ragusa e la gestione del castello di Donnafugata, entra in gioco il Libero consorzio

Attualità

La commissaria Valenti: "E' certo che parteciperemo al bando del Comune"

A seguito della riunione in prefettura di questa mattina sulla gestione del castello di Donnafugata, la commissaria Straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti (nella foto), dichiara: “Ringrazio il prefetto per aver accettato la nostra richiesta di convocare un incontro con il Comune di Ragusa, mediato e destinato a verificare la possibilità di una istanza di partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla gestione del castello di Donnafugata”.

“Siamo convinti – prosegue – che, nella qualità di ente pubblico, riusciremo a soddisfare gli interessi e gli obiettivi che il Comune vuole conseguire, e lo faremo senza la logica del privato che presuppone legittimamente la sussistenza di un utile. Investiremo quindi nel raggiungimento dell’interesse della comunità. Riteniamo che il castello di Donnafugata sia una importantissima attrattiva che integra pienamente un‘azione di marketing territoriale: meglio investire in questa azione, piuttosto che in centinaia di piccole attività che non recano lo stesso vantaggio”.