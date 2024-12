Ragusa, è la giornata clou per i solenni festeggiamenti in onore dell’Immacolata

Società

Domani, dopo la messa delle 18, la processione con il simulacro per le vie della città antica

Domani, anche a Ragusa, è la giornata clou per quanto riguarda i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata, regina e patrona della Regione siciliana. Le sante messe, nel giorno della solennità, sono in programma alle 8, alle 9, alle 10, alle 11 e alle 12. Tra le iniziative ricreative, da segnalare, alle 10, l’ottavo trofeo Maria Ss. Immacolata di ping pong e calcio balilla che si terrà presso il centro di accoglienza di piazza Chiaramonte a cura del Csi di Ragusa. Alle 16 è in programma la sfilata dei Tamburi imperiali di Comiso per le seguenti vie: interno Giardino ibleo, corso XXV aprile, piazza Pola, corso XXV aprile, piazza Duomo, corso XXV aprile, piazza Pola, via Orfanatrofio, via delle Suore, piazza Chiaramonte.