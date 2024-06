Ragusa e la nuova rivoluzione del trasporto pubblico locale

Attualità

Il sindaco Cassì chiarisce che cosa cambierà a partire dal 17 giugno

“Aspettare l’autobus, che passava ogni ora, senza sapere se in ritardo… storia vecchia”. Lo dice il sindaco, Peppe Cassì, che annuncia la rivoluzione del trasporto pubblico locale. Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa a palazzo dell’Aquila.

“Per i prossimi due anni, in attesa della grande gara europea che si baserà anche sulle migliorie introdotte, il servizio sarà totalmente rinnovato – sottolinea Cassì – Due dati: aumentano le linee, che diventano 13, e il numero di chilometri coperti, che da 440.000 l’anno supererà i 600.000. Di fatto, uno dei servizi di traporto urbano più importanti in regione. Tra le caratteristiche del nuovo tpl gestito da Etna trasporti ci sarà l’aumento della frequenza, con le corse che diventeranno ben 170 al giorno. Di fatto tempi di attesa notevolmente ridotti e… intelligenti. Con un qr code nella nuova cartellonistica delle fermate si potrà vedere in diretta dov’è il bus e quanto manca al suo arrivo”.

“L’utilizzo della tecnologia – ancora Cassì – sarà un punto forte: bus geolocalizzati, biglietteria online (su shop.bigosolutions.it/ragusa, sul sito del Comune e su quello di Etna trasporti), nuova app RagusaBus che mostrerà la fermata più vicina e i servizi di mobilità alternativa. Le attività commerciali che volessero aderire alla rete di vendita fisica possono farlo contattando: info@etnatrasporti.it; matteo.villani@onbus.it; tel. 3281704711. L’infopoint sarà al capolinea Zama. Rinnovati anche i mezzi, più piccoli per il centro ma anche capienti per Donnafugata e Marina; tutti dotati di piattaforma per persone con disabilità”.

Quando partirà il nuovo tpl? Il 17 giugno i collegamenti da e per Ibla (circa 90 corse al giorno) che sostituiranno le navette HyBus; il 24 il servizio urbano; il 1 luglio le nuove linee da e per Donnafugata ed interna a Marina.

Quanto costerà? 1.20€ il biglietto da 60’, 0.50€ la corsa per Ibla, 2.90€ per Donnafugata. E poi giornalieri, abbonamenti, carnet scontati, ticket da 3 o 7 giorni.