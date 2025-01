Ragusa e l’anniversario del grande terremoto, la camminata della speranza dalla cattedrale al duomo

Attualità

Sono proseguiti questa mattina i momenti commemorativi in concomitanza con il 332esimo anniversario del grande terremoto del 1693. Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, oggi si è tenuta “La camminata della speranza”, a cura dell’ufficio diocesano per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport. Prima il raduno in piazza San Giovanni, poi la partenza della camminata, con un percorso di otto chilometri, e quindi intorno mezzogiorno l’arrivo in piazza Duomo.