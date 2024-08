Ragusa, è polemica sul turismo e il caroprezzi

Attualità

Il coordinatore cittadino di Italia Viva, Filippo Angelica, non ha condiviso le dichiarazioni del sindaco sul tema: "I panni sporchi si lavano in casa"

“Riteniamo che le ultime dichiarazioni del sindaco Cassì sul caroprezzi siano obiettivamente non condivisibili. Anzi, ritengo che debbano essere riviste sia nella forma quanto nella sostanza”. Lo afferma il coordinatore cittadino di Italia Viva Ragusa, Filippo Angelica, che stigmatizza le affermazioni del primo cittadino sull’argomento fatte prima in Consiglio comunale e poi a mezzo stampa. “Nella forma perché – continua Angelica – mi pare che un primo cittadino alla fine di luglio, quindi nel bel mezzo di una stagione turistica, non si possa permettere il lusso di dichiarare qualcosa che non va certo a favore del territorio e del turismo. Se ci sono delle situazioni che, come dice lui, possono creare disagio al turista, non credo che l’aula e poi gli organi di stampa siano il luogo più adatto per risolverle. E’ come voler ricercare un capro espiatorio, qualcuno con cui prendersela. E mi pare che non lo si possa fare alla fine di luglio, cioè in “tempo di guerra”. Le strategie, piuttosto, si mettono in piedi in tempo di pace”.